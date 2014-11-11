Advierten de un fraude que utiliza como reclamo el 'double check' azul de WhatsApp
Los usuarios reciben mensajes a través de redes sociales que, con el pretexto de desactivar esta nueva opción anunciada por la aplicación de mensajería instantánea, les engaña para suscribirlos a servicios SMS Premium.
FACUA.org
España-11/11/2014
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La OSI recomienda contrastar siempre con la página web oficial de la aplicación antes de contratar un servicio como el anunciado en redes sociales.
La Oficina de Seguridad del Internauta (OSI), adscrita a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (Setsi), ha alertado sobre un fraude que utiliza como reclamo el double check azul de WhatsApp, un nuevo servicio anunciado por la aplic