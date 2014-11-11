Más noticias

Advierten de un fraude que utiliza como reclamo el 'double check' azul de WhatsApp

Los usuarios reciben mensajes a través de redes sociales que, con el pretexto de desactivar esta nueva opción anunciada por la aplicación de mensajería instantánea, les engaña para suscribirlos a servicios SMS Premium.

FACUA.org
España-11/11/2014
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Oficina de Seguridad del Internauta (OSI), adscrita a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (Setsi), ha alertado sobre un fraude que utiliza como reclamo el double check azul de WhatsApp, un nuevo servicio anunciado por la aplic

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos