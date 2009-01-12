Advierten sobre la venta de consolas de videojuegos piratas con adaptadores eléctricos peligrosos
Versiones falsas de Nintendo DS y DS Lite se venden a través de Internet.
FACUA.org
Europa-12/01/2009
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Funcionarios de aduanas del Reino Unido publicaron el viernes una advertencia antes de la Navidad, tras requisar versiones falsas de las consolas portátiles de Nintendo con adaptadores eléctricos potencialmente peligrosos, según informa la agencia Reuters.
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