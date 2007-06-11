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AEDE se compromete a rechazar la publicidad de alcohol en las cubiertas de sus diarios

No publicarán anuncios donde aparezcan adolescentes, se asocie el consumo al éxito social o sexual, el mejor rendimiento físico o propiedades estimulantes.

FACUA.org
España-11/06/2007
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La ministra de Sanidad y Consumo, Elena Salgado, firmó esta mañana con el presidente de la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE), Jaime Castellanos, un convenio de autorregulación para prevenir el consumo de bebidas alcohólicas

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