AENA creará un sistema sancionador y de control del uso de rutas no autorizadas sobre poblaciones
Ha anunciado la decisión tras una reunión con los municipios más afectados por el ruido de aviones.
FACUA.org
España-16/10/2008
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Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) creará un sistema de control sancionador de las compañías aéreas que utilicen rutas no autorizadas y sobrevuelen poblaciones cercanas al aeropuerto valenciano de Manises «con la intención de