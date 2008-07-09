Agricultura renueva las líneas de colaboración con las federaciones de consumidores andaluzas
El convenio permitirá impulsar actividades de promoción, formación y divulgación dirigidas a los usuarios.
FACUA.org
Andalucía-09/07/2008
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La Consejería de Agricultura y Pesca y las federaciones de consumidores de Andalucía seguirán colaborando en la puesta en marcha de diversas actuaciones encaminadas a potenciar una mayor participación de estas entidades en las áreas que puedan afectarles m&aacut