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Air Comet, multada por publicidad engañosa a raíz de una denuncia de FACUA

Ya son siete las agencias y compañías sancionadas por estas prácticas tras las denuncias presentadas por la asociacion en 2007.

FACUA.org
España-18/08/2008
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Air Comet ha sido sancionada con 3.500 euros por la Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid, donde la empresa tiene su sede social, por haber anunciado billetes de avión a precios inferiores a los reales. La multa es fruto de una denuncia presentada por FACUA-Consumid

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