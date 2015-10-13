Air Europa, investigada por inflar los precios de sus vuelos a Canarias para recibir más subvenciones
Según la investigación de la UDEF, se trata de una trama organizada que operaba desde hace años.
FACUA.org
España-13/10/2015
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Según la investigación, se trata de una trama organizada que operaba desde hace años. | Imagen: flickr.com/aero_icarus (CC BY-SA 2.0)
La unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) está investigando a la compañía aérea Air Europa y al resto de compañías del Grupo Globalia (Travelplan, Viajes Ecuador y Halcón Viajes) por inflar los precios de sus vuelos a Canarias para