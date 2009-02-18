Air France, condenada a indemnizar a una pareja de invidentes por negarse a venderles un billete
La compañía aérea exigía que les acompañara una persona sin discapacidad visual para atender al menor de cuatro años con el que viajaban.
FACUA.org
Europa-18/02/2009
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Un tribunal francés condenó este miércoles a la compañía aérea gala Air France a indemnizar con 2.000 euros a una pareja de invidentes a quienes se negó a vender un billete en marzo de 2004 con el pretexto de que viajaban con un bebé de seis