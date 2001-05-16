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Al-Andalus, FACUA, UCE-Andalucía y el Comité Andaluz de Agricultura Ecológica se unen contra la decisión del Gobierno de liberalizar el uso del vocablo 'bio'

Consideran que se trata de una medida contraria al Derecho Comunitario, que prohíbe el uso de esta denominación en productos que no provengan de la agricultura o la ganadería ecológicas.

FACUA.org
Andalucía-16/05/2001
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La Federación Andaluza de Consumidores y Amas de Casa, Al-Andalus, la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA), la Unión de Consumidores de Andalucía-UCE y el Comité Andaluz de Agricultura Ecológica (CAAE) se unen

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