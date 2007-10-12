Al Gore y el Grupo de expertos de la ONU sobre el Cambio Climático obtienen el Nobel de la Paz
Este año, el ex vicepresidente de EE.UU. también ha sido galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional.
FACUA.org
Internacional-12/10/2007
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El ex vicepresidente de Estados Unidos Al Gore y el Grupo Intergubernamental de expertos sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) de Naciones Unidas han obtenido el Premio Nobel de la Paz.
La Fundación Nobel reconoce así «los esfuerzos