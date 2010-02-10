Al menos una decena de pacientes se contagian de Hepatitis C en una clínica privada de Tarragona
Durante las sesiones de diálisis realizadas en el Instituto Nefrológico Santa Tecla.
FACUA.org
Cataluña-10/02/2010
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Más de una decena de pacientes renales han resultado infectados por el virus de la hepatitis C durante sesiones de diálisis en el Instituto Nefrológico Santa Tecla en Tarragona, según informó la Asociación El Defensor del Paciente (Adepa) y confirmaron a