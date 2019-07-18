Alemania aprueba multar con hasta 2.500 euros a los padres que no vacunen de sarampión a sus hijos
El proyecto de ley entrará en vigor en 2020, una vez sea ratificado por el parlamento alemán.
Europa Press
Europa-18/07/2019
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El Gobierno alemán ha aprobado este miércoles un proyecto de ley que requeriría la vacunación contra el sarampión a partir de marzo de 2020, con una multa de 2.500 euros para cualquier persona que viole la ley.
El proyecto de ley, que obligaría a l