Alemania declara ilegal la opción 'buscar amigos' de Facebook por acoso publicitario
El Tribunal Federal de Justicia alemán considera que las invitaciones vía email desde la red social "a personas que no han dado su claro consentimiento previamente son una molestia inaceptable".
FACUA.org / Europa Press
Europa-09/02/2016
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El Tribunal Federal de Justicia de Alemania ha declarado ilegal la función de Facebook ‘Buscar Amigos’. De acuerdo con la sentencia, dicha función se considera una actividad de publicidad intrusiva que no se puede permitir.
Según el Tribunal, la herramienta