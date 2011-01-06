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Alemania ha exportado dos lotes de huevos con riesgo de estar contaminados con dioxina a Países Bajos

Bruselas sigue a la espera de que se verifique que "no haya productos contaminados" exportados a terceros países

FACUA.org
Europa-06/01/2011
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La Comisión Europea ha confirmado que Alemania ha exportado recientemente dos lotes de huevos «producidos a partir de alimentos contaminados» con dioxina a Países Bajos, uno de los cuáles fue a su vez reexportado a Reino Unido, mezclado con otros productos para aliment

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