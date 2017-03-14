Alemania plantea una ley para imponer multas millonarias por publicar calumnias en redes sociales
Las empresas que no retiren los mensajes de odio en un plazo de 24 horas podrían llegar a pagar hasta 50 millones de euros.
Europa Press
Europa-14/03/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El Gobierno de Alemania ha lanzado una campaña contra la publicación en redes sociales de contenidos y materiales que promuevan la calumnia y la incitación, una iniciativa por la que compañías como Facebook y Twitter podrían llegar a ser sancionadas con m