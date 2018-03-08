Alerta alimentaria por la presencia de listeria en un lote de mousse de foie de la marca Katealde
Este producto ha sido distribuido desde el establecimiento fabricante a supermercados de Andalucía, Cantabria, Islas Baleares, La Rioja, Madrid, Navarra y Euskadi.
Europa Press
España-08/03/2018
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El Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra ha tenido conocimiento por las autoridades sanitarias de Euskadi, a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Informacion (Sciri), de la existencia de un lote de paté, de la marca Katealde, con altos nivel