Alerta de accidente por la falta de la barra de impacto del parachoques trasero del Opel Crossland X 2017
La Dirección General de Consumo informa de que el motivo del fallo está en una desviación en la producción.
FACUA.org
España-29/07/2019
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Imagen: Opel.
FACUA-Consumidores en Acción alerta de un fallo en la producción del modelo Opel Crossland de 2017 que ha provocado que ciertos vehículos no posean la barra de impacto del parachoques trasero.
La Direción General de Consumo, dependiente del Ministerio de Sanidad