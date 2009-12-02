Alerta de sobrecalentamiento en ordenadores portátiles Acer
Afecta a los modelos AS3410, AS3810T, AS3810TG, AS3810TZ y AS3810TZG, fabricados antes del 15 de septiembre de 2009.
FACUA.org
España-02/12/2009
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FACUA-Consumidores en Acción informa del riesgo de sobrecalentamiento en determinados modelos de ordenadores portátiles de la marca Acer.
En los aparatos afectados, el cable del micrófono se puede sobrecalentar al ejercer una presión excesiva de forma repetida