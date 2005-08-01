Alerta por la presencia de altos niveles de mercurio en lomos de pez de espada congelados
El sistema europeo de alerta rápida para alimentos y piensos (RASFF) ha calificado de grave la incidencia en este producto de origen español que se ha distribuido también otros países europeos.
FACUA.org
España-01/08/2005
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El sistema europeo de alerta rápida para alimentos y piensos (Rasff) ha emitido una alerta sanitaria donde informa de la detección en un control oficial de mercado de un lote de lomos de pez de espada congelado procedente de España en el que se ha detectado un alto nivel de m