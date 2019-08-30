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Alerta por toxina botulínica en atún en aceite de girasol de la marca DIA

Se trata del lote 19/154 023 02587 elaborado en Frinsa del Noroeste SA, con fecha de consumo preferente 31 de diciembre de 2022.

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España-30/08/2019
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La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) tuvo conocimiento el día 9 de agosto, a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), de una notificación trasladada por las Autoridades Sanitarias de la

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