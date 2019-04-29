Alerta por un fallo en el asiento de las furgonetas Caddy de Volkswagen que impide desplegar el airbag
El material no tejido por donde debe desplegarse en caso de accidente se encuentra en el lado contrario del asiento. Los vehículos afectados son los modelos 2018-2020.
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España-29/04/2019
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Imagen: Volkswagen.
FACUA-Consumidores en Acción alerta de un error de fabricación en los asientos delanteros de las furgonetas Caddy de Volkswagen que impide que el airbag lateral pueda desplegarse. En concreto, los coches afectados por este fallo son los modelos 2018-2020.
La Agencia Esp