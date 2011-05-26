Alerta sobre entidades de inversión que operan sin licencia en Bélgica, Noruega, Reino Unido y Suecia
La CNMV lanza una nueva advertencia tras recibir avisos de los supervisores de los mercados donde están ubicadas estas empresas.
FACUA.org
Europa-26/05/2011
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La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido sobre entidades que operan sin licencia en Bélgica, Noruega, Reino Unido y Suecia, tras las advertencias recibidas a través de los supervisores de estos mercados.
El supervisor belga informa de que Landen