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Alertados 43 productos no alimenticios peligrosos para el consumidor

Se trata de aparatos eléctricos y juguetes en su mayoría. Más de la mitad de los objetos proceden de China.

FACUA.org
España-07/02/2012
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El Instituto Nacional de Consumo (INC), del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ha recibido durante el pasado mes de enero un total de cuarenta y tres alertas de productos no alimenticios -aparatos eléctricos y juguetes en su mayoría- porque podían generar u

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