Alertados 43 productos no alimenticios peligrosos para el consumidor
Se trata de aparatos eléctricos y juguetes en su mayoría. Más de la mitad de los objetos proceden de China.
FACUA.org
España-07/02/2012
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El Instituto Nacional de Consumo (INC), del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ha recibido durante el pasado mes de enero un total de cuarenta y tres alertas de productos no alimenticios -aparatos eléctricos y juguetes en su mayoría- porque podían generar u