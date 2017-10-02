Más noticiasSegún ha informado el Departamento vasco de Seguridad

Alertan de robos en viviendas de Bilbao cometidos por falsos empleados de una compañía eléctrica

Las víctimas reciben una llamada telefónica en la que se les informa de que el consumo en los últimos días es anormalmente elevado en la vivienda, y de que van a personarse dos operarios.

Europa Press
Euskadi-02/10/2017
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La Ertzaintza ha alertado de la comisión de robos en viviendas de Bilbao realizados por falsos empleados de una compañía, tras recoger en los últimos días dos denuncias, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

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