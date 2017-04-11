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Alertan de un fallo de seguridad en Microsoft Word que infectaría los equipos de los usuarios

La Oficina de Seguridad del Internauta advierte de que el origen de la infección estaría en un correo electrónico que lleva adjunto un texto de dicho programa malicioso.

FACUA.org
España-11/04/2017
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La Oficina de Seguridad del Internauta (OSI), servicio del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, alerta de un fallo de seguridad grave del programa Microsoft Word que permite que el atacante pueda ejecutar cualquier malware o archivos maliciosos en el equipo de la v&iac

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