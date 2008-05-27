Alertan del riesgo de un "11-S digital"
La Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información demanda a los Estados miembros más medidas para combatir las amenazas sobre la Red.
FACUA.org
Europa-27/05/2008
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La Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información (Enisa, por sus siglas en inglés) de la Unión Europea alertó hoy del riesgo de un «11-S digital», en referencia a los atentados de 2001 en Nueva York y Washington, provocado por ciberataques si los