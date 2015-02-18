Alertan sobre la presencia de almendras no declaradas en el comino molido Bart procedente de Turquía
Aecosan indica que el producto ha sido distribuido por un mayorista del Reino Unido a la Comunidad Valenciana.
FACUA.org
España-18/02/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Agencia Española de Consumo y Seguridad Alimentaria y Nutrición ha tenido conocimiento a través de la Red de Alerta Europea (RASFF, por sus siglas en inglés) de una notificación de alerta notificada por las Autoridades Sanitarias de Reino Unido relativa a la