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Alertan sobre la presencia de almendras no declaradas en el comino molido Bart procedente de Turquía

Aecosan indica que el producto ha sido distribuido por un mayorista del Reino Unido a la Comunidad Valenciana.

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España-18/02/2015
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La Agencia Española de Consumo y Seguridad Alimentaria y Nutrición ha tenido conocimiento a través de la Red de Alerta Europea (RASFF, por sus siglas en inglés) de una notificación de alerta notificada por las Autoridades Sanitarias de Reino Unido relativa a la

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