Alitalia perderá su licencia de vuelo si no consigue un comprador antes de cuatro días
El ministro italiano de Infraestructuras vuelve a descartar que el Gobierno pueda otorgar otro préstamo a la compañía.
FACUA.org
Europa-22/09/2008
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Alitalia perderá su licencia para volar si no consigue un comprador antes de tres o cuatro días, según afirmó esta mañana el presidente del Ente Nacional de Aviación Civil (Enac) italiano, Vito Reggio, en declaraciones a la emisora Radio 24.