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¿Amenazado de desahucio? Verifica si cumples los requisitos establecidos por el Gobierno para pararlo 2 años

FACUA pone a disposición de los ciudadanos una aplicación web para comprobar si su situación familiar y económica está dentro de los supuestos establecidos en el real decreto ley.

FACUA.org
España-19/11/2012
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FACUA-Consumidores en Acción ha puesto a disposición de los ciudadanos amenazados de desahucio una aplicación web que calcula si cumplen los requisitos establecidos por el Gobierno para paralizarlo durante dos años.

En cualquier caso, FACUA advierte que el real

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