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American Airlines tendrá que volver a vender billetes a través de la plataforma 'online' Orbitz

La aerolínea dejó de vender billetes a través de agencias por Internet al plantear un nuevo sistema de reservas utilizando su propia red para distribuir su oferta.

FACUA.org
América-06/06/2011
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La justicia ha ordenado a American Airlines a volver a vender toda su programación de vuelos a través de la agencia de viajes online Orbitz, según informó la compañía en un comunicado.

Concretamente, el Tribunal del condado de Cook en Illi

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