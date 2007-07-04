Amigos de la Tierra denuncia el saqueo de bosques y selvas de Indonesia por la empresa Wilmar
Se trata de la mayor distribuidora de aceite de palma de Asia, materia prima utilizada para la fabricación de cosméticos, alimentos y biosiésel.
FACUA.org
Asia y Oceanía-04/07/2007
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La ONG Amigos de la Tierra Holanda acaba de hacer publicos los resultados de una nueva investigación que demuestra que la compañía Wilmar, la mayor distribuidora de aceite de palma de Asia con sede en Singapur, está talando selvas de forma ilegal, quemando bosques y vi