Ampliada la orden de retirada de algunas pinturas Jovi para dedos por riesgo de intoxicación
FACUA alerta de que el color naranja se suma al azul y bermellón, ya notificados como peligrosos.
FACUA.org
España-02/02/2016
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FACUA-Consumidores en Acción informa de la ampliación de la orden de retirada y prohibición de comercialización de determinadas pinturas para dedos de la marca Jovi porque pueden producir intoxicación por su alto contenido en arsénico y aluminio. El bote