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Andalucía impone a Marsans una ridícula sanción de 1.000 euros por anunciar precios inferiores a los reales

FACUA, que presentó la denuncia, considera que multas como ésta no hacen más que fomentar la publicidad engañosa.

FACUA.org
Andalucía-29/03/2010
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FACUA-Consumidores en Acción critica la ridícula sanción de 1.000 euros impuesta por las autoridades de Consumo andaluzas a Viajes Marsans por anunciar precios inferiores a los reales.

FACUA denunció a la agencia de viajes del líder de la CEOE, Gerard

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