Andalucía impone a Marsans una ridícula sanción de 1.000 euros por anunciar precios inferiores a los reales
FACUA, que presentó la denuncia, considera que multas como ésta no hacen más que fomentar la publicidad engañosa.
FACUA.org
Andalucía-29/03/2010
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