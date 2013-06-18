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Andalucía inspecciona a los 20 bancos denunciados por FACUA por las cláusulas suelo

"Detectadas presuntas irregularidades, se procede a la realización de las actuaciones legalmente establecidas", ha informado el Servicio de Consumo de Sevilla a FACUA.

FACUA.org
Andalucía-18/06/2013
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La Secretaría General de Consumo de la Junta inspecciona a los veinte bancos denunciados por FACUA Andalucía por las cláusulas suelo de sus hipotecas.

Inicialmente, el Servicio de Consumo de Sevilla contestó a FACUA Andalucía que «detectadas presunt

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