Anna Birulés anuncia una normativa para evitar el fraude de las conexiones a Internet a través de líneas 906 denunciado por FACUA
FACUA alertó el pasado septiembre de la existencia de falsas páginas gratuitas cuyo visionado puede suponer más de 9.000 pesetas por hora de conexión.
FACUA.org
España-08/05/2001
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) muestra su satisfacción por el anuncio hecho hoy por la ministra de Ciencia y Tecnología, Anna Birulés, de una norma para evitar el fraude de las conexiones a Internet a través