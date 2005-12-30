Ante el anuncio de Iberia, FACUA advierte de la ilegalidad de cualquier recargo por la emisión de billetes
La Federación critica la pasividad del Ministerio de Sanidad y Consumo ante su denuncia por estas irregularidades de las compañías, que suponen una cláusula abusiva contraria a la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
FACUA.org
España-30/12/2005
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Ante el anuncio de Iberia de un nuevo recargo de 15 euros en los billetes emitidos en papel en los que el usuario disponga de la posibilidad de adquirir un billete electrónico, la Federación de Consumidores en Acción (FACUA) advierte que cualquier recargo por la emisió