Ante el posible cierre de Spanair, FACUA pide a Fomento que convoque a una reunión de urgencia a las asociaciones de consumidores
La aerolínea ya ha parado la venta de billetes en su web.
FACUA.org
España-27/01/2012
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