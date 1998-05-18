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Ante las advertencias de FACUA, Levi Strauss no volverá a emitir el anuncio de sus vaqueros White Tab

En él aparece un grupo de jóvenes dentro de un coche conduciendo de forma temeraria, a alta velocidad, sin usar los cinturones de seguridad y saltando de uno a otro asiento.

FACUA.org
España-18/05/1998
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Levi Strauss no volverá a emitir el anuncio de sus vaqueros White Tab, ante las advertencias de la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA), que criticó a la empresa que en él aparezca un grupo de jóvenes dentro de un coc

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