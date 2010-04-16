Ante las cancelaciones por la nube volcánica, las aerolíneas están obligadas a devolver el importe de los billetes a los afectados que lo soliciten
FACUA recibe reclamaciones de usuarios a los que sólo les ofrecen la sustitución por otro vuelo o un bono para comprar un billete en el futuro.
FACUA.org
España-16/04/2010
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Ante los cientos de cancelaciones de vuelos producidas como consecuencia de la nube de ceniza provocada por un volcán al sur de Islandia, FACUA-Consumidores en Acción advierte que las compañías aéreas están obligadas a devolver el importe de los billetes