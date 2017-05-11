Anticorrupción acusa a Iberdrola de delito contra los consumidores al inflar la tarifa eléctrica en 2013
FACUA denunció los hechos en 2015 pero la Fiscalía de Vizcaya archivó el caso al no considerar que se hubiera cometido delito.
FACUA.org
España-11/05/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La CNMC multó con 25 millones de euros a Iberdrola por el incremento artificial del precio de las ofertas de las centrales hidráulicas de Duero, Sil y Tajo a finales de 2013. | Imagen: flickr.com/aiaraldea (CC BY-SA 2.0).
La Fiscalía Anticorrupción ha presentado una denuncia contra los responsables de Iberdrola por un «delito contra el mercado ylos consumidores» que le permitió obtener un «lucro ilícito» de 20 millones de euros a través de un plan que le permiti&o