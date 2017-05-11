Nuestras accionesCompetencia multó a la eléctrica hace dos años

Anticorrupción acusa a Iberdrola de delito contra los consumidores al inflar la tarifa eléctrica en 2013

FACUA denunció los hechos en 2015 pero la Fiscalía de Vizcaya archivó el caso al no considerar que se hubiera cometido delito.

FACUA.org
España-11/05/2017
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La Fiscalía Anticorrupción ha presentado una denuncia contra los responsables de Iberdrola por un «delito contra el mercado ylos consumidores» que le permitió obtener un «lucro ilícito» de 20 millones de euros a través de un plan que le permiti&o

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