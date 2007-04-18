Anulada la regulación sobre participación social en los consejos de las cajas de ahorros
La medida del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León se produce a raíz de las denuncias de tres asociaciones de consumidores.
FACUA.org
Castilla y León-18/04/2007
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