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Apple cambia los iPod nano de primera generación por problemas con la batería

Aquéllos que hayan adquirido este dispositivo entre septiembre de 2005 y diciembre del 2006 pueden sustituirlo por uno nuevo de forma gratuita si presentan algún problema con esta pieza.

FACUA.org
Internacional-14/11/2011
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La compañía Apple ha lanzado un programa de sustitución del reproductor multimedia iPod nano de primera generación.

Los usuarios que hayan adquirido este dispositivo entre los meses de septiembre de 2005 y diciembre del 2006 pueden sustituirlo por uno nuevo, de

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