Apple comienza su programa de sustitución de la carcasa inferior de los MacBook
Se trata de dispositivos distribuidos entre octubre de 2009 y abril de 2011. El problema es que la goma que sirve de carcasa inferior para el portátil se estaría desprendiendo.
FACUA.org
Internacional-31/05/2011
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La compañía Apple está iniciando un programa gratuito enfocado a sustituir la carcasa inferior de todos los ordenadores MacBook distribuidos entre octubre de 2009 y abril de 2011. Al parecer, el problema es que la goma que sirve de carcasa inferior para el portátil se