Apple, multada en Australia con 1,8 millones de euros por publicidad engañosa del nuevo iPad
No puede acceder a las redes locales de 4G, pese a que lo utiliza como reclamo en su publicidad. La sanción equivale a las ganancias que obtiene en 30 minutos de operaciones en el mundo.
FACUA.org
Asia y Oceanía-22/06/2012
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Apple tendrá que pagar una multa de 2,25 millones de dólares (1,8 millones de euros) por promover «publicidad engañosa» sobre el nuevo iPad y la conexión 4G en Australia.
El caso fue presentado por la Comisión Australiana de Competencia y