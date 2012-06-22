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Apple, multada en Australia con 1,8 millones de euros por publicidad engañosa del nuevo iPad

No puede acceder a las redes locales de 4G, pese a que lo utiliza como reclamo en su publicidad. La sanción equivale a las ganancias que obtiene en 30 minutos de operaciones en el mundo.

FACUA.org
Asia y Oceanía-22/06/2012
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Apple tendrá que pagar una multa de 2,25  millones de dólares (1,8 millones de euros) por promover «publicidad engañosa» sobre el nuevo iPad y la conexión 4G en Australia.

El caso fue presentado por la Comisión Australiana de Competencia y

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