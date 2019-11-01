Apple retira la actualización iOS 13.2 de HomePod tras detectar que bloquea los altavoces inteligentes
Los altavoces tras la instalación muestran una luz blanca que impide su uso.
Europa Press
España-01/11/2019
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Imagen: Apple.
La actualización iOS 13.2 de los altavoces inteligentes de Apple HomePod está provocando fallos en algunos de los dispositivos según han contado varios usuarios, ya que tras la instalación muestran una luz blanca que gira sin parar y que impide que cumplan su funci&oac