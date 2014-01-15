Apple retira una aplicación para móviles sobre cirugía estética dirigida a niños
El juego estaba inspirado en la muñeca Barbie y practicaba operaciones de reducción de grasa a una chica para convertirla "en delgada y bella".
FACUA.org
España-15/01/2014
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Apple retira de su tienda App Store una aplicación que practicaba operaciones de cirugía estética a una chica inspirada en la muñeca Barbie. En concreto el juego para móviles es Plastic Surgery & Plastic Doctor & Plastic Hospital Office for Barbie Versio