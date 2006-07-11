Aprilia retira el anuncio denunciado por FACUA por sexista
Aparecen las nalgas de una mujer que están siendo medidas con cinta métrica por un hombre y el eslogan "Gama Arrecife: Ahora varias tallas menos", en alusión a una bajada de precios aplicada por el fabricante.
FACUA.org
España-11/07/2006
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Aprilia ha retirado el anuncio denunciado el pasado junio por la Federación de Consumidores en Acción (FACUA) por sus contenidos sexistas. En el anuncio de motocicletas aparecen las nalgas de una mujer que están siendo medidas con cinta métrica por un hombre y el eslog