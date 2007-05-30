Aprobado el dictamen de la Ley de Comunicaciones Electrónicas que permite acceder a datos para perseguir delitos graves
Los datos que deben retenerse estarán exclusivamente vinculados a la comunicación, no revelarán su contenido y su cesión se realizará sólo bajo autorización judicial.
FACUA.org
España-30/05/2007
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La Comisión de Justicia del Congreso aprobó hoy el dictamen del Proyecto de Ley de Conservación de datos relativos a las Comunicaciones Electrónicas, del que ha sido ponente el diputado socialista Juan Luis Rascón.
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