Arranca el juicio por el fraude de 4,4 millones de euros en la construcción de Terra Mítica
Hay 35 acusados por delitos contra la hacienda pública, estafa y falsificación en documento mercantil.
Europa Press
España-23/03/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El juicio por la causa Terra Mítica, originada por un fraude de 4,4 millones de euros en la construcción del parque temático de Benidorm (Alicante), ha arrancado en la Audiencia de Valencia con 35 acusados en el banquillo -uno ha fallecido y sobre dos se ha sobreseído