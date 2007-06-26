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Asaja exige que se repercuta a los consumidores el fuerte descenso de los precios del aceite en origen

Durante el primer trimestre de 2007 el virgen extra ha bajado más de un 13%, que se suma a la importante reducción del año anterior.

FACUA.org
España-26/06/2007
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La Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (Asaja) advierte que aunque las cotizaciones de este año están lejos de las registradas el pasado año, y pese a que el mercado se ha mantenido firme a comienzos de campaña, los precios en origen del aceite a nive

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